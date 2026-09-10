Industrielle Attitude Séché Eco-Industrie Route de Fougères Laval

Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude Séché Eco-Industrie

Route de Fougères Parking de l’Octroi Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 08:45:00

fin : 2026-10-14 12:00:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-14 2026-10-28

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez l’entreprise Séché éco-industrie

Depuis plus de 35 ans, Séché Eco-Industries œuvre pour une économie circulaire recycler les déchets en matières premières, valoriser leur énergie et gérer la fraction non recyclable. Le Pôle Environnement de Changé accueille chaque année plus de 5 000 visiteurs pour sensibiliser le public aux enjeux des déchets et proposer des solutions innovantes adaptées au territoire.

IMPORTANT RDV pour départ en car obligatoire. Les personnes arrivant sur le site par leurs propres moyens ne pourront pas être accueillies pour la visite

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public

Tarifs

> 1 visite 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.

> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.

> Lycéens gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

Route de Fougères Parking de l’Octroi Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Industrielle Attitude initiative, visit the company S%E9ch%E9 %E9co-industrie

L’événement Industrielle Attitude Séché Eco-Industrie Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME