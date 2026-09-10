Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude Stade lavallois

Avenue Pierre de Coubertin Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 16:30:00

fin : 2026-10-05 17:30:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-26

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez le stade lavallois

Le temps d’une heure, plongez dans les coulisses du Stade Francis Le Basser, des loges aux salons VIP sans oublier la zone officielle .

Consignes particulières Stationnement juste devant le Stade Francis Le Basser

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public

Tarifs

> 1 visite 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.

> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.

> Lycéens gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

Avenue Pierre de Coubertin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Industrielle Attitude, discover the Laval stadium

L’événement Industrielle Attitude Stade lavallois Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME