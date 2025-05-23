INES REG – LE COLISEE Chartres

INES REG – LE COLISEE Chartres mercredi 25 mars 2026.

INES REG Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour des raisons médicales, la date d’Inès Reg prévue ce soir au Colisée de Chartres est malheureusement reportée au 25 mars 2026. Vos billets restent valables pour la nouvelle date. Merci pour votre compréhension. Si vous n’êtes pas disponible à cette nouvelle date, merci de contacter les revendeurs de vos billets.L’équipe de Décibels ProductionsAprès avoir conquis 500.000 spectateurs, Inès revient avec son nouveau spectacle. Bisou

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28