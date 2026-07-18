INFINIMENT ROBIN Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

INFINIMENT ROBIN

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 55 – 55 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Stratèges Organisation & Thierry Suc présentent Infiniment Robin

Muriel Robin va nous surprendre encore.

Avec ce spectacle elle ouvre un accès direct à TOUT ce qui la traverse. Autant dire un accès direct à l’essence pure de sa plus grande folie !

Bienvenue dans la peau de Muriel Robin, au cœur de ce paysage unique et extraordinaire où la fantaisie déjantée côtoie une poésie sensible, un regard sur le monde inimitable qui donne vie aux objets, questionne le moment présent, et engage à dire oui à la vie.

Muriel nous livre ses recettes pour mettre de la couleur sur les ombres, pour ne pas perdre la légèreté, préserver l’étincelle dans l’œil et le rire au cœur. Pour rester bien vivants, curieux, reliés aux autres et ensemble, coûte que coûte ré-enchanter la vie ! À l’infini…

Durée 1h30

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Strat%E8ges Organisation & Thierry Suc present *Infiniment Robin*

Muriel Robin is going to surprise us once again.

With this show, she offers direct access to EVERYTHING that goes through her mind. In other words, direct access to the pure essence of her wildest madness!

Welcome into the shoes of Muriel Robin, at the heart of this unique and extraordinary landscape where wild fantasy rubs shoulders with sensitive poetry, an inimitable perspective on the world that breathes life into objects, questions the present moment, and invites us to say “yes” to life.

Muriel shares her secrets for bringing color to the shadows, for not losing one’s lightheartedness, and for keeping the sparkle in one’s eyes and laughter in one’s heart. To stay truly alive, curious, connected to others, and together, come what may: re-enchant life! Toward infinity…

Duration: 1 hour 30 minutes

L’événement INFINIMENT ROBIN Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par