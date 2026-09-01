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INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VII Promenade de l’avenue de Breteuil Paris

samedi 12 septembre 2026 · Promenade de l'avenue de Breteuil · Paris

INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VII Promenade de l’avenue de Breteuil Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Promenade de l'avenue de Breteuil
Adresse
Avenue de Breteuil
Ville
75007 Paris
Département
Paris

UN
CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT !

Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous
choisissiez le dialogue ?

À l’occasion du Forum des Associations, STELLA
Médiation vient à votre rencontre !

Une
question ?
Un
désaccord ?
Un
conflit qui vous préoccupe ?
Simplement
envie de découvrir la médiation ?

Venez en parler avec nous !

Nos médiateurs diplômés et expérimentés seront là
pour vous écouter, répondre à vos questions et vous faire découvrir,
concrètement, les possibilités offertes par la médiation.

C’est gratuit.
C’est
confidentiel.
Et
surtout… c’est un espace pour dialoguer.

SAMEDI
12 SEPTEMBRE
10H → 18H
avenue de Breteuil – PARIS 7e

Passez
nous voir ! Posez vos questions. Échangeons.

Parce qu’un conflit n’est pas forcément une fin…
il peut aussi être le début d’une solution.

contact@stella-mediation.fr

UN CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT !

Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous choisissiez le dialogue ?
À l’occasion du Forum des Associations, STELLA Médiation vient à votre rencontre !

Une question ?
Un désaccord ?
Un conflit qui vous préoccupe ?
Simplement envie de découvrir la médiation ?
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Promenade de l’avenue de Breteuil Avenue de Breteuil  75007 Paris
https://mairie07.paris.fr/pages/le-forum-des-associations-2022-21701


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