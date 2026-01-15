Initiation à la BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Initiation à la BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 9 mai 2026.
Sens
Initiation à la BD
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16
Participez à un atelier créatif autour de la bande dessinée à la médiathèque Jean-Christophe Rufin !
Pensé comme un moment d’expression créative, cet atelier vous invite à explorer les codes de la BD tout en développant votre univers. De l’idée au scénario, du découpage à la mise en page, vous découvrirez les étapes essentielles de la création d’une bande dessinée.
Un temps ludique pour apprendre, imaginer et dessiner ensemble…
Places limitées à partir de 12 ans .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à la BD
L’événement Initiation à la BD Sens a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Week-end des métiers d’art Musée de Sens Sens 11 avril 2026
- Puzzles antiques Musée de Sens Sens 13 avril 2026
- À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier Musée de Sens Sens 15 avril 2026
- Visite guidée Les métiers de l’archéologie Musée de Sens Sens 18 avril 2026
- Madame Bovary en plus drôle et moins long Théâtre municipal Sens 21 avril 2026