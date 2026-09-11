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Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue Rue des Maquis de l’Autunois Autun

jeudi 15 octobre 2026 · Rue des Maquis de l'Autunois · Autun

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue des Maquis de l'Autunois
Adresse
Centre de ressources numériques / Fablab
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Autun

Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue

Rue des Maquis de l’Autunois Centre de ressources numériques / Fablab Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15 20:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Venez découvrir les possibilités offertes par l’impression 3D lors d’un atelier accessible à tous. Apprenez à reproduire, créer ou prototyper un objet à l’aide d’un logiciel de modélisation et d’une imprimante 3D.
Découverte d’un logiciel, démonstration machine.
Durée 2h, tout public.   .

Rue des Maquis de l’Autunois Centre de ressources numériques / Fablab Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74 

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English : Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue

L’événement Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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