Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue Rue des Maquis de l’Autunois Autun

jeudi 15 octobre 2026 · Rue des Maquis de l'Autunois · Autun

Informations pratiques

Autun

Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue

Rue des Maquis de l’Autunois Centre de ressources numériques / Fablab Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:00:00

fin : 2026-10-15 20:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Venez découvrir les possibilités offertes par l’impression 3D lors d’un atelier accessible à tous. Apprenez à reproduire, créer ou prototyper un objet à l’aide d’un logiciel de modélisation et d’une imprimante 3D.

Découverte d’un logiciel, démonstration machine.

Durée 2h, tout public. .

Rue des Maquis de l’Autunois Centre de ressources numériques / Fablab Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue

L’événement Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)