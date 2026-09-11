Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue Rue des Maquis de l’Autunois Autun
jeudi 15 octobre 2026 · Rue des Maquis de l'Autunois · Autun
Informations pratiques
Autun
Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue
Rue des Maquis de l’Autunois Centre de ressources numériques / Fablab Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15 20:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Venez découvrir les possibilités offertes par l’impression 3D lors d’un atelier accessible à tous. Apprenez à reproduire, créer ou prototyper un objet à l’aide d’un logiciel de modélisation et d’une imprimante 3D.
Découverte d’un logiciel, démonstration machine.
Durée 2h, tout public. .
Rue des Maquis de l’Autunois Centre de ressources numériques / Fablab Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
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English : Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue
L’événement Initiation à la conception 3D au fablab de Bellevue Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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