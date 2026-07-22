Initiation à la danse Mohiniyattam, Le Mandapa, Paris

Informations pratiques

Initiation à la danse Mohiniyattam Dimanche 20 septembre, 15h00 Le Mandapa Paris

limité à 20 participants, à partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Initiation à la danse Mohiniyattam avec Thomas Vo Van Tao, rare interprète masculin formé par Kalamandalam Hymavathi et Dr. Neena Prasad.

Le Mohiniyattam est l’une des dix formes de danses traditionnelles de l’Inde dont le nom se réfère à Mohini, nymphe à l’irrésistible pouvoir enchanteur.

Selon un épisode mythologique, lors du barattage de la mer de lait pour en extraire le nectar d’immortalité, Vishnou aurait pris l’apparence de Mohini pour détourner l’attention des Asuras et donner aux Dévas la victoire.

À l’énoncé de ce subterfuge, Shiva, incrédule, aurait demandé à Vishnou de réitérer son exploit et aurait succombé, lui aussi, au charme de la nymphe.

De là, peut-être, l’ambivalence de ce style tenu pour la contrepartie féminine du Kathakali auquel il emprunte, en particulier, sa gestuelle. Toutefois, le Mohini Attam s’inscrit parmi les danses de soliste et principalement interprétée par des femmes jusqu’à ces dernières années.

Le Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.instagram.com/theatre.mandapa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MWg3NXI1NWxrbXFiZQ==;https://www.facebook.com/share/1CMyUYegLv/;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa/featured [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-22T12:50:34.127Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « lemandapa@gmail.com », « response »: {« passId »: 429140182, « isPending »: false, « addressId »: 7316}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:50:33.886Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2471914, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:50:33.982Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 478835467, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789909200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:50:34.127Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429140182 »}] Le Mandapa, petit lieu atypique et incontournable des cultures et traditions du monde depuis 1975 (musiques, danses, contes, pour le jeune et le tout public), célébrera ses 50 ans tout au long de la saison 25-26 à travers 50 cultures qui ont marqué l’histoire du lieu. Métro Glacière (ligne 6)

Initiation à la danse Mohiniyattam

© Mandapa