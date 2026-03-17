Initiation à la découverte des champignons Azay-le-Ferron
Initiation à la découverte des champignons Azay-le-Ferron samedi 10 octobre 2026.
Initiation à la découverte des champignons
Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 15:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Rendez-vous pour une journée consacrée à la découverte et à la reconnaissance des champignons.
Rendez-vous pour une journée consacrée à la découverte et à la reconnaissance des champignons avec l’intervention de Richard Bernaer de l’AMI (Association Mycologique de l’Indre ). Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de stationnement, cheminement à pied ensuite sur le site. 5 .
Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Learn to identify the champions with members of the Indre mycological association and the CPIE Brenne-Berry.
L’événement Initiation à la découverte des champignons Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne