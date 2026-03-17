Initiation à la découverte des champignons

Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 15:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Rendez-vous pour une journée consacrée à la découverte et à la reconnaissance des champignons.

Rendez-vous pour une journée consacrée à la découverte et à la reconnaissance des champignons avec l’intervention de Richard Bernaer de l’AMI (Association Mycologique de l’Indre ). Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de stationnement, cheminement à pied ensuite sur le site. 5 .

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Learn to identify the champions with members of the Indre mycological association and the CPIE Brenne-Berry.

L’événement Initiation à la découverte des champignons Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne