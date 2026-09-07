AGENDA · Jouy-en-Josas
Initiation à la laine feutrée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas
dimanche 13 septembre 2026 · Musée de la Toile de Jouy · Jouy-en-Josas
Informations pratiques
Initiation à la laine feutrée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Dimanche 13 septembre, 15h00
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00.000+02:00
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Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas
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