dimanche 13 septembre 2026 · Musée de la Toile de Jouy · Jouy-en-Josas

Informations pratiques

Initiation à la laine feutrée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Dimanche 13 septembre, 15h00

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-13T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-13T17:00:00.000+02:00

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Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas



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