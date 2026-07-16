Initiation à la pêche à coup à la Roubaisienne et activités diverses, 202 Grande Rue, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · 202 Grande Rue · Roubaix
Informations pratiques
Initiation à la pêche à coup à la Roubaisienne et activités diverses Samedi 19 septembre, 14h00 202 Grande Rue Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Longtemps moteur de la croissance économique et démographique de Roubaix, le canal a marqué l’histoire de la ville. Il est aujourd’hui un espace de nature, de loisirs et de patrimoine. La Maison de l’eau, de la pêche et de la nature accompagne cette transformation en valorisant le site et en transmettant les savoir-faire liés à son histoire.
– Initiation à la pêche au coup à la Roubaisienne
– Dégustation des plantes sauvage du canal
– Enquête nature et patrimoine
À partir de 7 ans
202 Grande Rue 202 Grande Rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
Longtemps moteur de la croissance économique et démographique de Roubaix, le canal a marqué l’histoire de la ville. Il est aujourd’hui un espace de nature, de loisirs et de patrimoine. La Maison de à…
©S. Candelier
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