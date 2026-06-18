INITIATION À LA PÊCHE À LA MOUCHE POUR LES ENFANTS Mende vendredi 10 juillet 2026.

Mende

INITIATION À LA PÊCHE À LA MOUCHE POUR LES ENFANTS

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Initiation à la pêche à la mouche en étang et sensibilisation à la faune et la flore des cours d’eau, encadrée par un moniteur-guide de pêche.

Lieu de pratique Étang (33 km de Mende 45 minutes)

Public Enfants à partir de 12 ans

Tarif 25 € pers.

Le matériel de pêche + le Pass’ Pêche est inclus pour cette activité ludique.

La séance est aussi ouverte aux adultes.

Pas de participation active pour les accompagnants, uniquement de l’observation.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23

Véhicule obligatoire Nous vous communiquerons le lieu de rendez-vous exacte lors de votre inscription. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement INITIATION À LA PÊCHE À LA MOUCHE POUR LES ENFANTS Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende