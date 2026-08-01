Initiation à la pêche aux écrevisses sur la Besbre à Châtel-Montagne Châtel-Montagne
vendredi 21 août 2026 · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Initiation à la pêche aux écrevisses sur la Besbre à Châtel-Montagne
Pont de la Chassagne Châtel-Montagne Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Vivez une expérience nature originale au cœur de la vallée de la Besbre lors d’une après-midi de découverte et initiation à la pêche aux écrevisses encadrée par un animateur diplômé.
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Pont de la Chassagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Enjoy a unique nature experience in the heart of the Besbre Valley during an afternoon of discovery and an introduction to crayfish fishing, ledby a certified instructor.
L’événement Initiation à la pêche aux écrevisses sur la Besbre à Châtel-Montagne Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-08-11 par Vichy Destinations
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