Informations pratiques

Châtel-Montagne

Initiation à la pêche aux écrevisses sur la Besbre à Châtel-Montagne

Pont de la Chassagne Châtel-Montagne Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Vivez une expérience nature originale au cœur de la vallée de la Besbre lors d’une après-midi de découverte et initiation à la pêche aux écrevisses encadrée par un animateur diplômé.

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Pont de la Chassagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Enjoy a unique nature experience in the heart of the Besbre Valley during an afternoon of discovery and an introduction to crayfish fishing, ledby a certified instructor.

L’événement Initiation à la pêche aux écrevisses sur la Besbre à Châtel-Montagne Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-08-11 par Vichy Destinations