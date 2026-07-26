JEP 2026 Visite guidée Mémoires d’un village d’antan Châtel-Montagne et son joyau roman Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Châtel-Montagne · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
JEP 2026 Visite guidée Mémoires d’un village d’antan Châtel-Montagne et son joyau roman
Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez Châtel-Montagne, un village chargé d’histoire !
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Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Discover Châtel-Montagne, a village steeped in history!
L’événement JEP 2026 Visite guidée Mémoires d’un village d’antan Châtel-Montagne et son joyau roman Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations
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