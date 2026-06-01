Initiation à la peinture digitale : donnez vie à vos idées sur écran !, Atelier Le Coquillage et l’Oreille, Nantes

Initiation à la peinture digitale : donnez vie à vos idées sur écran ! 24 – 28 août Atelier Le Coquillage et l’Oreille Loire-Atlantique

Tarif plein : 5 séances 165 € / 3 séances 105 €

Tarif réduit sur justificatif : 5 séances 150 € / 3 séances 96 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T14:00:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Vous apprendrez à créer des images numériques avec Photoshop et votre propre tablette graphique, à donner vie à vos idées directement sur écran.

Un stage pour découvrir un nouveau mode de création et développer son expression artistique numérique.

PROGRAMME

Prise en main de Photoshop et de la tablette graphique

Bases du dessin et de la peinture numérique

Gestion des formes, des couleurs et des volumes

Réalisation d’une image complète (paysage, personnage, scène ou portrait)

APPROCHE ARTISTIQUE

Découverte de la peinture digitale à travers une approche progressive et accessible. Le stage met l’accent sur la compréhension des outils numériques, la construction d’une image et l’expressivité graphique. L’objectif est de permettre à chacun de transformer ses idées en images abouties.

Plus d’infos et réservations

10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacun

Tous niveaux / Ados à partir de 13 ans et adultes / Débutants bienvenus !

Cours dirigé par Nikita Daguerre (certifié Tosa)

Fonctionnement des séances en planning libre :

Participation flexible sur 5 après-midis avec un minimum de 3 séances.

Les présences sont à organiser librement sur la semaine, à l’exception de la première séance, obligatoire pour tous.

Atelier Le Coquillage et l’Oreille 5 bd Adolphe Billault Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lecoquillageetloreille@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/ »}] [{« link »: « https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/ »}]

Vous découvrirez comment transformer vos idées en images vibrantes et expressives, sans limites matérielles. Repartez avec vos premières œuvres numériques. peinture dessin