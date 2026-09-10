Initiation à la programmation SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Initiation à la programmation

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-10 17:00:00

fin : 2027-06-10 19:00:00

Date(s) :

2027-06-10

Initiation à la programmation dans Scratch

Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

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English :

Introduction to Programming in Scratch

Cost: Free, open only to Fablab members (35 ?/year)

L’événement Initiation à la programmation Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65