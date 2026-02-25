Initiation à la rénovation d’un mur historique avec des enduits d’argile colorés, La maison de la rue Saint-Jean, Wissembourg
samedi 17 octobre 2026 · La maison de la rue Saint-Jean · Wissembourg
Informations pratiques
Initiation à la rénovation d’un mur historique avec des enduits d’argile colorés Samedi 17 octobre, 09h00 La maison de la rue Saint-Jean Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
La maison de la rue Saint-Jean présente des enduits d’argile historiques. Invitation à redécorer l’un de ses murs avec des enduits d’argile colorés modernes. Vous bénéficierez d’une initiation pratique et d’un accompagnement professionnel pour la préparation du mortier, la manipulation des outils et les gestes artisanaux. Vous découvrirez également comment bien préparer le support et les différentes options de décoration.
L’œuvre sera présentée au public le lendemain lors d’un vernissage accompagné d’une conférence
La maison de la rue Saint-Jean 4, rue Saint-Jean, 67160 Wissembourg Wissembourg 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est
La maison de la rue Saint-Jean présente des enduits d’argile historiques. Invitation à redécorer l’un de ses murs avec des enduits d’argile colorés modernes. Vous bénéficierez d’une initiation et la …
©Tina Schnörringer
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