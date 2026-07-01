Initiation à la vannerie sauvage, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 21 novembre 2026 · Saint-Médard-en-Jalles - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Initiation à la vannerie sauvage Samedi 21 novembre, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

A travers une balade dans les bois, apprenez à identifier les principales essences utilisées en vannerie sauvage, prélevez avec respect et confectionnez un petit ouvrage. (Balade + atelier)

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « murmuresauvages@gmail.com »}]

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Elodie Malavialle