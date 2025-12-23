Initiation à la voile avec la SNT proposée par AXA Passion Société Nautique de la Trinité La Trinité-sur-Mer

Initiation à la voile avec la SNT proposée par AXA Passion

Société Nautique de la Trinité Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

À l’occasion du Tour de Belle-Île, la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer organise des initiations voile proposées par AXA Passion.

Destinées aux enfants de 7 à 12 ans, ces sessions en petit groupe permettront de découvrir les premières sensations de navigation, encadrées par des professionnels.

Places limitées, embarquez pour l’aventure !

Gratuit et sur inscription par mail ou par téléphone.

Offre proposée dans le cadre du Printemps du Nautisme. .

Société Nautique de la Trinité Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 73 48

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English :

L’événement Initiation à la voile avec la SNT proposée par AXA Passion La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon