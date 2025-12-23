Initiation à la voile avec la SNT proposée par AXA Passion Société Nautique de la Trinité La Trinité-sur-Mer
Initiation à la voile avec la SNT proposée par AXA Passion Société Nautique de la Trinité La Trinité-sur-Mer vendredi 8 mai 2026.
Initiation à la voile avec la SNT proposée par AXA Passion
Société Nautique de la Trinité Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
À l’occasion du Tour de Belle-Île, la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer organise des initiations voile proposées par AXA Passion.
Destinées aux enfants de 7 à 12 ans, ces sessions en petit groupe permettront de découvrir les premières sensations de navigation, encadrées par des professionnels.
Places limitées, embarquez pour l’aventure !
Gratuit et sur inscription par mail ou par téléphone.
Offre proposée dans le cadre du Printemps du Nautisme. .
Société Nautique de la Trinité Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 73 48
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English :
L’événement Initiation à la voile avec la SNT proposée par AXA Passion La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon