Festival Jazz Salé Salle de la Vigie La Trinité-sur-Mer

La Trinité-sur-Mer

Festival Jazz Salé

Salle de la Vigie Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le festival Jazz Salé vous donne rendez-vous à La Trinité-sur-Mer, au cœur du Morbihan en Bretagne, pour trois jours de fête au bord de l’océan dédiés au jazz d’aujourd’hui, à la création, à la découverte et au plaisir du concert live.

Du jazz vivant, métissé et généreux, qui fait dialoguer les cultures, les générations et les esthétiques musicales.

Vendredi 22 mai 20h30

Robinson Khoury septet — Aria

Prix Django Reinhardt 2024. Un programme inédit, à la croisée du jazz, du baroque et des musiques orientales.

Samedi 23 mai

10h30 Master class Alex Dutilh — France Musique Le jazz d’aujourd’hui raconté par celui qui le connaît le mieux. Ouvert à tous.

20h30: Airelle Besson trio — Surprise ! Trompette, piano, batterie. Un son libre et généreux, salué par toute la presse européenne.

Dimanche 24 mai 20h30

Vincent Peirani & Émile Parisien quintet Deux figures majeures du jazz européen pour clôturer le festival en beauté.

La scène Nouvelle Vague au Village sur le port, concerts gratuits, 3 jours de fête et de musiques

Achat des billets en ligne ou dans les offices de tourisme de la Baie de Quiberon. .

Salle de la Vigie Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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English : Festival Jazz Salé

L’événement Festival Jazz Salé La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon