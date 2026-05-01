La Trinité-sur-Mer

La Trinité-Cherbourg, 9° édition

La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Cette épreuve créée pour les équipages souhaitant participer à la célèbre Cowes-Dinard-SNBSM, retourne à Cherbourg cette année avec son irremplaçable arrivée, passe de l’ouest dans la Grande Rade en frôlant le fort Chavagnac. Auparavant il faudra jongler avec les courants du Raz de sein, du chenal du Four et du Cotentin….

Depuis 6 ans au calendrier du championnat du RORC, elle est une épreuve phare du National IRC équipage et IRC Double.

Cette grande épreuve IRC est ouverte également aux Multi 2000 et grands trimarans bien sûr aux IMOCA et Class 40.

60 Bateaux sont attendus au départ de la Trinité-sur-Mer le dimanche 28 juin 2026 .

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 73 48

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English :

L’événement La Trinité-Cherbourg, 9° édition La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon