La Trinité-sur-Mer

Au pays de la nature et du sel

Marais de Kervillen La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-04

Visite guidée proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la nature de plus près –

Visite captivante des marais salants pour découvrir les secrets de la transformation de l’eau en sel. Une aventure éducative et sensorielle vous attend !

Réservation par téléphone .

Marais de Kervillen La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 21

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English : Au pays de la nature et du sel

L’événement Au pays de la nature et du sel La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon