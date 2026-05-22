Cluedo Spectacle de danse La Trinité-sur-Mer
Cluedo Spectacle de danse La Trinité-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
La Trinité-sur-Mer
Cluedo Spectacle de danse
Espace culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Compagnie Isabelle Payet, compagnie amateure de danse et arts de scène, présente son spectacle de fin d’année avec les chorégraphies de la classe concours .
Un spectacle varié et rythmé de 1h30 avec entracte où la danse amateure côtoie le haut niveau
Le placement dans la salle de spectacle est libre, à partir de 20h.
Point de vente pour la billetterie via le site Helloasso .
Espace culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 77 45 05 16
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English :
L’événement Cluedo Spectacle de danse La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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