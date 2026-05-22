La Trinité-sur-Mer

Cluedo Spectacle de danse

Espace culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Compagnie Isabelle Payet, compagnie amateure de danse et arts de scène, présente son spectacle de fin d’année avec les chorégraphies de la classe concours .

Un spectacle varié et rythmé de 1h30 avec entracte où la danse amateure côtoie le haut niveau

Le placement dans la salle de spectacle est libre, à partir de 20h.

Point de vente pour la billetterie via le site Helloasso .

Espace culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 77 45 05 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cluedo Spectacle de danse La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon