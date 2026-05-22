La danse des poèmes La Trinité-sur-Mer
La danse des poèmes La Trinité-sur-Mer vendredi 5 juin 2026.
La Trinité-sur-Mer
La danse des poèmes
Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Spectacle de danse gratuit, proposé par l’association Sports loisirs Ouest Trinitains
Tout public .
Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 87 41 39 19
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English :
L’événement La danse des poèmes La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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