La Trinité-sur-Mer

La danse des poèmes

Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Spectacle de danse gratuit, proposé par l’association Sports loisirs Ouest Trinitains

Tout public .

Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 87 41 39 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La danse des poèmes La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon