Les Milles Musicaux Le Quatuor Tchalik Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer

La Trinité-sur-Mer

Les Milles Musicaux Le Quatuor Tchalik

Parc des Bruyères Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Quatuor Tchalik est un quatuor à cordes franco-russe.

Il est composé de quatre frères et sœurs et a remporté le premier prix du Concours Mozart de Salzbourg en 2018. Leur premier album Short Stories reçoit le Choc Classica en février 2020

https://www.quatuortchalik.com/

Mozart K.465

Fauré quatuor op.121

Beethoven Quatuor op.127

Billetterie en vente à l’office de tourisme

ou https://billetterie.festik.net/lesmillesmusicaux/product/le-quatuor-tchalik/ .

Parc des Bruyères Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Les Milles Musicaux Le Quatuor Tchalik La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon