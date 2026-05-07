Les Milles Musicaux Le Quatuor Tchalik Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer
Les Milles Musicaux Le Quatuor Tchalik Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
La Trinité-sur-Mer
Les Milles Musicaux Le Quatuor Tchalik
Parc des Bruyères Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Quatuor Tchalik est un quatuor à cordes franco-russe.
Il est composé de quatre frères et sœurs et a remporté le premier prix du Concours Mozart de Salzbourg en 2018. Leur premier album Short Stories reçoit le Choc Classica en février 2020
https://www.quatuortchalik.com/
Mozart K.465
Fauré quatuor op.121
Beethoven Quatuor op.127
Billetterie en vente à l’office de tourisme
ou https://billetterie.festik.net/lesmillesmusicaux/product/le-quatuor-tchalik/ .
Parc des Bruyères Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne
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L’événement Les Milles Musicaux Le Quatuor Tchalik La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon