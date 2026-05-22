La Trinité-sur-Mer

D’un monde à l’autre

Espace culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Spectacle de danse proposé par l’école Suzanne Rivier de Quiberon

Les spectacles de fin d’année représentent l’aboutissement d’une année d’apprentissage technique et artistique, et, sont la concrétisation publique de toute la formation suivie en cours. C’est le grand jour pour tous les élèves qui portent enfin leurs costumes

Chaque spectacle a un thème, longuement travaillé. Entre 35 et 40 chorégraphies l’agrémentent, regroupées en tableaux. Musiques et fond de scène au décor correspondant sont choisis avec précision.

Billetterie sur place, le vendredi 26 juin, à partir de 19h30 et le dimanche 28 juin, à partir de 15h30 .

Espace culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 32 70 75 99

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English :

L’événement D’un monde à l’autre La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon