La Trinité-sur-Mer

Balade nature & santé rendez-vous au fil de l’eau

La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:30:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Et si on s’organisait une balade apaisante au fil de l’eau ? Un bon moyen de respirer à plein poumons, de se recentrer et de profiter des bienfaits de la nature bleue.

Au programme détente (avant tout !), observations et petits exercices simples. Ce rendez-vous vous invite volontiers à ralentir et à retrouver de l’énergie au contact des paysages aquatiques.

Prévoyez de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo.

Durée 2 heures 30 De 15h30 à 18h00

Inscription 02 97 31 40 15 (lundi au vendredi 10h-12h)

Gratuit Dès 7 ans .

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 31 40 15

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English :

L’événement Balade nature & santé rendez-vous au fil de l’eau La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon