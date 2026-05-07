Balade nature & santé rendez-vous au fil de l’eau La Trinité-sur-Mer
Balade nature & santé rendez-vous au fil de l’eau La Trinité-sur-Mer mercredi 3 juin 2026.
La Trinité-sur-Mer
Balade nature & santé rendez-vous au fil de l’eau
La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:30:00
fin : 2026-06-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Et si on s’organisait une balade apaisante au fil de l’eau ? Un bon moyen de respirer à plein poumons, de se recentrer et de profiter des bienfaits de la nature bleue.
Au programme détente (avant tout !), observations et petits exercices simples. Ce rendez-vous vous invite volontiers à ralentir et à retrouver de l’énergie au contact des paysages aquatiques.
Prévoyez de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo.
Durée 2 heures 30 De 15h30 à 18h00
Inscription 02 97 31 40 15 (lundi au vendredi 10h-12h)
Gratuit Dès 7 ans .
La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 31 40 15
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English :
L’événement Balade nature & santé rendez-vous au fil de l’eau La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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