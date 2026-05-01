La Trinité-sur-Mer

Mini en mai, 50 milles en solo

La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-20

Cette épreuve en solitaire comptant pour le championnat de France des Mini 6.50 est devenue un must où se pressent 100 participants

Longue d’environ 500 milles sur un parcours immuable dès lors que la météo le permet, elle sert utilement de préparation à la Mini Transat car les meilleurs skippers de la classe sont de la partie à bord de leurs protos à foil (ou sans) ou bien voiliers de série dont la longueur de coque ne dépasse pas les 6.50 m. Ce qui ne les empêche pas de tenir des moyennes de voiliers classiques beaucoup plus grands.

Départ et parcours en baie de Quiberon Bretagne sud Mer d’Iroise estuaire de la Gironde –Arrivée en baie de Quiberon

Des parcours de substitution pourront être mis en place en fonction des aléas météo

Rdv Lundi 25 mai 2026 au départ de La Trinité-sur-Mer .

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 73 48

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English :

L’événement Mini en mai, 50 milles en solo La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon