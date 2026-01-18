Régate Le Tour de Belle-Île La Trinité-sur-Mer

Régate Le Tour de Belle-Île

Port de la trinité sur mer La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

2026-05-08

Le Tour de Belle-Île est une régate ouverte à tous, organisée chaque année au départ de la Trinité-sur-Mer. Cet événement rassemble marins amateurs et skippers professionnels autour de deux parcours adaptés à différents types de voiliers à partir de 6 mètres, offrant une expérience sportive et festive unique. La prochaine édition du Tour de Belle-Ile se déroulera du 8 au 10 mai 2026, les inscriptions sont ouvertes !

2 parcours sur une seule et même ligne de départ de trois kilomètres pour tous

– Le Grand Tour by AXA Passion

– Le P’tit Tour by Suzuki

Trois jours de fête sur le village (gratuites et en continu tout au long du week-end)

-Pétanque & palet

-Coloriage Géant

-Photobooth SelfieBorne

– Montez la grand voile : Winch Harken

– Apprenez à faire des noeuds marins Table à noeuds

-Activités ludiques, manuelles & sportives (Enfants, adolescents et adultes)

Bénévoles recherchés Que vous soyez amateur de voile ou simplement désireux de vivre une aventure unique, rejoignez l’aventure en tant que bénévole pour aider à l’organisation et la logistique de cet événement magique le week-end du 8 mai !

⛵ Programme complet et inscriptions à la régate sur le site https://www.tourdebelleile.com/ .

Port de la trinité sur mer La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

