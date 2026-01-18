Régate Le Tour de Belle-Île La Trinité-sur-Mer
Régate Le Tour de Belle-Île La Trinité-sur-Mer vendredi 8 mai 2026.
Régate Le Tour de Belle-Île
Port de la trinité sur mer La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Le Tour de Belle-Île est une régate ouverte à tous, organisée chaque année au départ de la Trinité-sur-Mer. Cet événement rassemble marins amateurs et skippers professionnels autour de deux parcours adaptés à différents types de voiliers à partir de 6 mètres, offrant une expérience sportive et festive unique. La prochaine édition du Tour de Belle-Ile se déroulera du 8 au 10 mai 2026, les inscriptions sont ouvertes !
2 parcours sur une seule et même ligne de départ de trois kilomètres pour tous
– Le Grand Tour by AXA Passion
– Le P’tit Tour by Suzuki
Trois jours de fête sur le village (gratuites et en continu tout au long du week-end)
-Pétanque & palet
-Coloriage Géant
-Photobooth SelfieBorne
– Montez la grand voile : Winch Harken
– Apprenez à faire des noeuds marins Table à noeuds
-Activités ludiques, manuelles & sportives (Enfants, adolescents et adultes)
Bénévoles recherchés Que vous soyez amateur de voile ou simplement désireux de vivre une aventure unique, rejoignez l’aventure en tant que bénévole pour aider à l’organisation et la logistique de cet événement magique le week-end du 8 mai !
⛵ Programme complet et inscriptions à la régate sur le site https://www.tourdebelleile.com/ .
Port de la trinité sur mer La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Régate Le Tour de Belle-Île
L’événement Régate Le Tour de Belle-Île La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT 56