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Musiques de films Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer

Musiques de films Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Parc des Bruyères

Adresse : Centre culturel La Vigie

Ville : 56470 La Trinité-sur-Mer

Département : Morbihan

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Trinité-sur-Mer

Musiques de films

Parc des Bruyères Centre culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Concert
Sous la direction de Claire Raquin et Manon Bévan

Sur réservation   .

Parc des Bruyères Centre culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19 

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English : Musiques de films

L’événement Musiques de films La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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