Musiques de films Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer
Musiques de films Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer dimanche 10 mai 2026.
La Trinité-sur-Mer
Musiques de films
Parc des Bruyères Centre culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Concert
Sous la direction de Claire Raquin et Manon Bévan
Sur réservation .
Parc des Bruyères Centre culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19
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English : Musiques de films
L’événement Musiques de films La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon