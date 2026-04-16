Musiques de films Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer

La Trinité-sur-Mer

Musiques de films

Parc des Bruyères Centre culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Concert

Sous la direction de Claire Raquin et Manon Bévan

Sur réservation .

Parc des Bruyères Centre culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19

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English : Musiques de films

L’événement Musiques de films La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon