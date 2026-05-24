Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon La Trinité-sur-Mer
Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon La Trinité-sur-Mer dimanche 28 juin 2026.
La Trinité-sur-Mer
Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon
Plage de Kervillen La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Organisée par les mouettes sportives trinitaines , cette course allie course à pied et natation dans le cadre magnifique de la Baie de Quiberon
Cette course comprendra 3 épreuves, ouvertes en binôme et en solo
S départ de Plouharnel départ à 13h
M: départ de St Pierre Quiberon à 12h15
L départ de Quiberon à 11h30
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 juin
https://www.klikego.com/inscription/red-ouf-swimrun-baie-de-quiberon-2026/triathlon/1545275978215-6
Retrait des dossards le 28 Juin Plage de Kervillen 56470 La Trinité Sur Mer de 11h à 18h .
Plage de Kervillen La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 79 48 59 50
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English :
L’événement Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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