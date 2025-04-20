Initiation à l’apiculture Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Initiation à l’apiculture Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 18 juillet 2026.
Saint-Marcel
Initiation à l’apiculture
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 15:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Découvrez les habitantes de la ruche !
Comprenez comment fonctionne une colonie d’abeilles, quel est le lien entre les abeilles pollinisatrices et ce que nous mangeons avec Etienne de l’association Cap au Vert.
A partir de 7 ans, avec les parents !
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10 .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Initiation à l’apiculture
L’événement Initiation à l’apiculture Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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