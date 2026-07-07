Soirée salsa V and B Vernon Saint-Marcel
vendredi 17 juillet 2026 · V and B Vernon · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Soirée salsa
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Initiés, débutants ou simples curieux, venez partager un moment 100 % caliente et Salsa avec Tito Teranga. Laissez-vous guider par les rythmes ensoleillés pour une soirée de danse inoubliable.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr
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English : Soirée salsa
L’événement Soirée salsa Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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