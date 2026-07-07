Soirée salsa V and B Vernon Saint-Marcel

Informations pratiques

Saint-Marcel

Soirée salsa

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Initiés, débutants ou simples curieux, venez partager un moment 100 % caliente et Salsa avec Tito Teranga. Laissez-vous guider par les rythmes ensoleillés pour une soirée de danse inoubliable.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

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English : Soirée salsa

L’événement Soirée salsa Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération