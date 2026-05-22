Un après-midi à la ferme Apicultrice Lucette et camomilles Lucette et camomilles Saint-Marcel

Saint-Marcel

Un après-midi à la ferme Apicultrice Lucette et camomilles

Lucette et camomilles 1,Le Haut Brouais Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Découvrez la production de plantes aromatiques et médicinales et les ruches !

Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.

Découvrez la production de plantes aromatiques et médicinales et les produits des ruches ! Au choix visite des jardins et du séchoir ou visite des ruches. Petite dégustation proposée.

Réservez en ligne et rendez-vous directement à la ferme à 14h30 (venez un peu avant le temps de vous garer !).

Pour une visite accessible (PMR) contactez l’office de tourisme pour que nous prévoyons une visite adaptée avec les agriculteurs.

Pour certaines fermes un âge minimum est requis ; plus d’infos à la réservation

Nous vous conseillons de vous munir de bottes ou de baskets, d’un pantalon long et d’une bouteille d’eau.

Pensez à covoiturer www.ouestgo.fr .

Lucette et camomilles 1,Le Haut Brouais Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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English :

L’événement Un après-midi à la ferme Apicultrice Lucette et camomilles Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande