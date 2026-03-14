Visite commentée du site Argentomagus Saint-Marcel
Visite commentée du site Argentomagus Saint-Marcel jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Marcel
Visite commentée du site Argentomagus
Les Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02
Visite commentée du site d’Argentomagus pendant l’été.Familles
Située sur un rebord de plateau dominant la rive droite de la Creuse, l’agglomération gallo-romaine d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Elle s’est développée à partir de l’ancien oppidum gaulois du plateau des Mersans qui devient dès le Ier siècle de notre ère, un centre politique, économique et religieux.
Venez découvrir la ville gallo-romaine d’Argentomagus et ses vestiges ! 7 .
Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31
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English :
European Museum Night in Argentomagus: at dusk, museums open their doors free of charge and offer a variety of activities.
L’événement Visite commentée du site Argentomagus Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse
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