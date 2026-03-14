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Jeu d’enquête à Argentomagus Saint-Marcel

Jeu d’enquête à Argentomagus Saint-Marcel

Jeu d’enquête à Argentomagus Saint-Marcel mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Chemin du Clos des Mersans

Ville : 36200 Saint-Marcel

Département : Indre

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Saint-Marcel

Jeu d’enquête à Argentomagus

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Jeu d’enquête à Argentomagus.Familles
Alors que toute la ville d’Argentomagus était en fête, le scribe Primus Lucius Arminius s’est effondré. Il est mort sur le coup. Qui a bien pu commettre un tel crime ? Comment ? Et surtout pourquoi ? Nous avons besoin de vous !
Jeu de cartes sur la base d’une enquête policière au temps des gallo-romains.
Activité à faire en famille ou entre amis. 7  .

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31  info@argentomagus.fr

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English :

Archéo Game at the Argentomagus museum.

L’événement Jeu d’enquête à Argentomagus Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse

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