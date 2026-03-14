Jeu d’enquête à Argentomagus Saint-Marcel
Jeu d’enquête à Argentomagus Saint-Marcel mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Marcel
Jeu d’enquête à Argentomagus
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Jeu d’enquête à Argentomagus.Familles
Alors que toute la ville d’Argentomagus était en fête, le scribe Primus Lucius Arminius s’est effondré. Il est mort sur le coup. Qui a bien pu commettre un tel crime ? Comment ? Et surtout pourquoi ? Nous avons besoin de vous !
Jeu de cartes sur la base d’une enquête policière au temps des gallo-romains.
Activité à faire en famille ou entre amis. 7 .
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Archéo Game at the Argentomagus museum.
L’événement Jeu d’enquête à Argentomagus Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Saint-Marcel (Indre)
- Blind Test V and B Vernon Saint-Marcel 21 mai 2026
- Soirée Pompiers V and B Vernon Saint-Marcel 22 mai 2026
- Exposition observons les oiseaux Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel 23 mai 2026
- Fête de Pentecôte à Saint-Marcel Saint-Marcel 23 mai 2026
- Matinette Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel 23 mai 2026