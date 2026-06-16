Village Prévention Rte de la Chapelle Réanville Saint-Marcel

Saint-Marcel

Village Prévention

Rte de la Chapelle Réanville CNPP Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Les 70 ans de CNPP un après-midi pour découvrir la prévention des risques près de chez vous !

Au programme du Village Prévention

– Des démonstrations en direct

– Des ateliers interactifs adaptés aux petits et aux grands, pour aborder la

prévention de manière ludique et concrète.

– Des échanges avec des experts passionnés, prêts à partager leur savoir-faire

et répondre à toutes vos questions.

Gratuit, la réservation est obligatoire https://bit.ly/grandpublic70anscnpp .

Rte de la Chapelle Réanville CNPP Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

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English : Village Prévention

L’événement Village Prévention Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération