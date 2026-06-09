Club de lecture Spécial MH Lafon Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 11 juillet 2026.

Saint-Marcel

Club de lecture Spécial MH Lafon

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Rencontre conviviale autour d’un thème littéraire et partage de coups de cœur l’oeuvre de Marie-Hélène Lafont

Un club de lecture pour adulte autour d’un thème donné le mois précédent, chacun parle d’un ou de plusieurs livres.

Pour les adultes.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10 .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Club de lecture Spécial MH Lafon

L’événement Club de lecture Spécial MH Lafon Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération