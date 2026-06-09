Atelier créatif les oiseaux s’habillent Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Atelier créatif les oiseaux s’habillent Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Marcel
Atelier créatif les oiseaux s’habillent
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
– Partir en livre
Des oiseaux tout en laine.
Réalisation d’une œuvre qui mêlera dessin et application de tissus !
A partir de 10 ans, parents bienvenus !
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10 .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Atelier créatif les oiseaux s’habillent
L’événement Atelier créatif les oiseaux s’habillent Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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