Atelier créatif les oiseaux s’habillent Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Saint-Marcel

Atelier créatif les oiseaux s’habillent

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

– Partir en livre

Des oiseaux tout en laine.

Réalisation d’une œuvre qui mêlera dessin et application de tissus !

A partir de 10 ans, parents bienvenus !

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10 .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Atelier créatif les oiseaux s’habillent

L’événement Atelier créatif les oiseaux s’habillent Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération