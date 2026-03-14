Visite commentée de l’exposition L’Aiguille et la peau à Argentomagus Saint-Marcel
Visite commentée de l’exposition L’Aiguille et la peau à Argentomagus Saint-Marcel mardi 7 juillet 2026.
Saint-Marcel
Visite commentée de l’exposition L’Aiguille et la peau à Argentomagus
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Visite commentée de l’exposition L’aiguille et la peau au musée Argentomagus.
Conçue par les musées communautaires, cette exposition, didactique et chronologique, est consacrée à l’usage associé de l’aiguille et de la peau à travers les millénaires, depuis la Préhistoire jusqu’à la période contemporaine. Témoin de la pratique de la couture à chaque époque et parmi l’un des objets les plus fins de l’artisanat, l’aiguille à chas est emblématique dans les deux musées.
Le visiteur est invité à prendre conscience de la place importante de la peau comme de l’aiguille à chas dans notre évolution. L’usage de la peau et de la fourrure questionne encore aujourd’hui sur notre rapport à l’animal. .
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
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English :
Guided tour of the Scripto Sensu, l’écriture à Argentomagus exhibition.
L’événement Visite commentée de l’exposition L’Aiguille et la peau à Argentomagus Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse
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