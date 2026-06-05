Séquence inaugurale des expositions Place Gilles Possémé Saint-Marcel

Saint-Marcel

Séquence inaugurale des expositions

Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-10

Vendredi 10 juillet 2026 au musée de la Résistance en Bretagne I Saint- Marcel Inauguration officielle de trois expositions

– Nouvel espace permanent dédié aux paras français du Special Air Service

– Exposition temporaire I ACTION MEN les S.A.S. dans l’imaginaire collectif

– Exposition temporaire I Frères d’armes sous l’objectif l’album Henry Corta, para et photographe Patio du musée

Colloque I Libération de la Bretagne Forces spéciales et Services spéciaux alliés 1944 Le 11 et 12 juillet

Samedi 11 juillet 2026

Dimanche 12 juillet 2026 Matinée commémorative

Lundi 13 juillet 2026 Sauts de commémorations .

Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

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English :

L’événement Séquence inaugurale des expositions Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande