Saint-Marcel

Cinéma en plein air

Rue du Docteur Jacques Allain Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 22:15:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Ciné plein air à Saint-Marcel, animation avant le film. Programme à venir

En famille ou entre amis profitez d’une belle soirée sous les étoiles…

N’oubliez pas votre siège et votre plaid ! .

Rue du Docteur Jacques Allain Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 15 07

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English :

Open-air cinema in Saint-Marcel, with family or friends, enjoy a beautiful evening under the stars… Don’t forget your seat and plaid!

L’événement Cinéma en plein air Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Creuse