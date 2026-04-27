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Cinéma en plein air Saint-Marcel

Cinéma en plein air Saint-Marcel

Cinéma en plein air Saint-Marcel samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Rue du Docteur Jacques Allain

Ville : 36200 Saint-Marcel

Département : Indre

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 22:15:00

Tarif : Gratuit

Saint-Marcel

Cinéma en plein air

Rue du Docteur Jacques Allain Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 22:15:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Ciné plein air à Saint-Marcel, animation avant le film. Programme à venir
En famille ou entre amis profitez d’une belle soirée sous les étoiles…
N’oubliez pas votre siège et votre plaid !   .

Rue du Docteur Jacques Allain Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 15 07 

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English :

Open-air cinema in Saint-Marcel, with family or friends, enjoy a beautiful evening under the stars… Don’t forget your seat and plaid!

L’événement Cinéma en plein air Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Creuse

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