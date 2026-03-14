Saint-Marcel

Stage des vacances d’été au musée d’Argentomagus

Les Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Stage des vacances d’été au musée d’Argentomagus pour les enfants.

Le musée Argentomagus propose tout l’été les vendredis des animations pour les enfants sur différents thèmes

– Dans la peau d’un archéologue initiation à la fouille archéologique. ( enfants de 8 à 12 ans)

– Ma peinture naturelle (enfants de 6 à 8 ans)

– Ma bourse à jeux en cuir (enfants de 8 à 12 ans)

– Marque-pages floraux gallo-romains en famille ( enfants de 3 à 5 ans présence des adultes requises)

– Découverte de la mode gallo-romaine et ses accessoires (enfants de 6 à 8 ans)

Renseignements et inscription obligatoire au 02 54 24 47 31 3 .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr

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English :

Summer vacation course at the Argentomagus museum for children aged 7 to 12.

L’événement Stage des vacances d’été au musée d’Argentomagus Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse