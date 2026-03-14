Stage des vacances d’été au musée d’Argentomagus Saint-Marcel
Stage des vacances d’été au musée d’Argentomagus Saint-Marcel vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Marcel
Stage des vacances d’été au musée d’Argentomagus
Les Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Stage des vacances d’été au musée d’Argentomagus pour les enfants.
Le musée Argentomagus propose tout l’été les vendredis des animations pour les enfants sur différents thèmes
– Dans la peau d’un archéologue initiation à la fouille archéologique. ( enfants de 8 à 12 ans)
– Ma peinture naturelle (enfants de 6 à 8 ans)
– Ma bourse à jeux en cuir (enfants de 8 à 12 ans)
– Marque-pages floraux gallo-romains en famille ( enfants de 3 à 5 ans présence des adultes requises)
– Découverte de la mode gallo-romaine et ses accessoires (enfants de 6 à 8 ans)
Renseignements et inscription obligatoire au 02 54 24 47 31 3 .
Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
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English :
Summer vacation course at the Argentomagus museum for children aged 7 to 12.
L’événement Stage des vacances d’été au musée d’Argentomagus Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse
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