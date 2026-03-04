Initiation à l’art du SUMI-E, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Initiation à l’art du SUMI-E Samedi 14 mars, 14h30 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription. Réservé aux adhérents de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:30:00+01:00

Art traditionnel japonnais quii consiste à peindre à l’encre noire avec un pinceau et du papier. Cette technique vise à représenter la nature avec peu de traits, tout en exprimant la beauté, l’émotion et la simplicité.

C’est aussi une forme de méditation en mouvement, qui invite à la concentration et à la sérenité.

Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie

Vous serez invités à créer, à travers l’expression de l’encre et de l’eau, sur des thèmes variés comme les bambous, les poissons, les fleurs art créatif atelier

