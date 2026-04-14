Initiation à l’électronique, les composants de bases : Partie 1 de 2, CPIE, Toulouse

Initiation à l’électronique, les composants de bases : Partie 1 de 2 Samedi 18 avril, 14h00 CPIE Haute-Garonne

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Présentation: Cette formation pratique est organisée conjointement par Toulouse en transition et le collectif des Repair Cafés Bricol de Toulouse. Elle s’étale sur deux sessions. Cette première partie est surtout orientée vers la connaissances des composants de base de l’électronique, la deuxième partie sera consacrée aux alimentations à courant continu.

Public attendu: Les bénévoles des RepairCaféBricol ou autres associations de la réparation qui veulent monter en compétence pour dépanner les appareils électriques et électroniques.

Prérequis : Les bases de l’électricité doivent être connues: grandeurs et relations de bases entre tension, courant, puissance, énergie, résistance. Branchements série et parallèle. L’utilisation du multimètre est acquise.

Attendus :

Visualiser et apprendre à reconnaître les composants de base en électronique

Connaître les grandeurs caractéristiques de chaque composant

Apprendre à rechercher ces caractéristiques sur internet à partir des références

Apprendre à mesurer ces grandeurs et définir si le composant est opérationnel.

Apprendre à connaître la et ou les fonctions de chaque composant

Réaliser des applications pratiques sur le transistor et le thyristor et un capteur

Contenu :

On passe en revue les composants de base : résistance, potentiomètres, condensateur, bobine et transformateur, relais, diode, diode zener, led et afficheurs, thyristor, triac, transistor bipolaire, mosfet, circuits intégrés, les différents capteurs (temp, pression, humidité, lumière, bruits, chocs)

Identification des composants par les références et le marquage. Feuilles des caractéristiques (datasheet). Schémas et normalisation. Recherches sur internet.

Composants traversants, non-traversant, circuit imprimé.

Polarité, composants actif et passif

Ou acheter les composants

L’outillage de base

Le soudage et dessoudage

La session pratique :

Visualiser, tester des composants avec un multimètre et autres instruments de mesure.

Montage avec un transistor pour fabriquer un variateur de puissance, un thyristor pour fabriquer un interrupteur, et un capteur de température pour faire un thermostat.

CPIE 2 rue d’arcachon 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/toulouse-en-transition/evenements/initiation-a-l-electronique-les-composants-session-1-2 »}]

Cette session pratique a pour but d’initier les bénévoles des RepairCaféBricol à l’électronique en leur apportant les bases pour les aider à dépanner formation électronique