Vergisson

Initiation à l’escalade (15 ans et adultes)

Roche de Vergisson Parking P3 Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-27

Élevez-vous au-dessus de la terre pour un corps à corps avec la falaise. Le Grand Site, toujours aussi généreux, vous offre de nombreuses parois pour que chacun puisse s’accomplir, s’évader, se surpasser ! L’escalade est le parfait compromis entre concentration, défi, plaisir et réflexion.

Encadrement un moniteur de Ready to Grimpe.

Prévoir sa bouteille d’eau.

Matériel fourni baudrier, chaussons, corde et casque. .

Roche de Vergisson Parking P3 Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81

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English : Initiation à l’escalade (15 ans et adultes)

L’événement Initiation à l’escalade (15 ans et adultes) Vergisson a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)