Initiation à l’escalade (15 ans et adultes) Roche de Vergisson Vergisson
Initiation à l’escalade (15 ans et adultes) Roche de Vergisson Vergisson mardi 21 juillet 2026.
Vergisson
Initiation à l’escalade (15 ans et adultes)
Roche de Vergisson Parking P3 Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-27
Élevez-vous au-dessus de la terre pour un corps à corps avec la falaise. Le Grand Site, toujours aussi généreux, vous offre de nombreuses parois pour que chacun puisse s’accomplir, s’évader, se surpasser ! L’escalade est le parfait compromis entre concentration, défi, plaisir et réflexion.
Encadrement un moniteur de Ready to Grimpe.
Prévoir sa bouteille d’eau.
Matériel fourni baudrier, chaussons, corde et casque. .
Roche de Vergisson Parking P3 Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
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English : Initiation à l’escalade (15 ans et adultes)
L’événement Initiation à l’escalade (15 ans et adultes) Vergisson a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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