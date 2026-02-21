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Initiation à l’héraldique Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Initiation à l’héraldique Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Place Philibert-de-Chalon

Adresse : Musée des Beaux-Arts

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Initiation à l’héraldique

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13

Réaliser ses armoiries répond à des règles précises dans le choix des figures, des couleurs.
Mais comment faire lorsque l’on ne possède que de l’encre noire ?

Atelier à partir de 15 ans
Sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr)   .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30  resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Initiation à l’héraldique

L’événement Initiation à l’héraldique Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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