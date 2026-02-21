Initiation à l’héraldique Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Initiation à l’héraldique Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier jeudi 16 juillet 2026.
Lons-le-Saunier
Initiation à l’héraldique
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Réaliser ses armoiries répond à des règles précises dans le choix des figures, des couleurs.
Mais comment faire lorsque l’on ne possède que de l’encre noire ?
Atelier à partir de 15 ans
Sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr) .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Initiation à l’héraldique
L’événement Initiation à l’héraldique Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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