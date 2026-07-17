Initiation à l’improvisation théâtrale avec Kevin Hetzel, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Initiation à l’improvisation théâtrale avec Kevin Hetzel 6 et 7 février 2027 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

75 euros + 38 euros adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T10:00:00+01:00 – 2027-02-06T17:30:00+01:00

Fin : 2027-02-07T10:00:00+01:00 – 2027-02-07T17:30:00+01:00

Pendant deux jours, au travers d’exercices ludiques, nous explorerons ensemble les bases de l’improvisation théâtrale. Nous essaierons plusieurs outils qui permettront d’inventer dans l’instant des situations inédites. En s’autorisant à rejouer comme des enfants, nous pourrons créer des scènes imaginaires totalement loufoques, des personnages attachants ou même des scènes sensibles et poétiques. Nous travaillerons à prendre plaisir à sauter vers l’inconnu pour jouer des histoires éphémères.

Pas de prérequis nécessaires, vous êtes déjà remplis d’une vie entière.

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/30/stage-initiation-a-l-improvisation-theatrale-kevin-hetzel »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Formule week-end • À partir de 18 ans • 12 participant·es

Kevin Hetzel