Initiation au catalan, Bibliothèque Saint-Éloi, Paris

Informations pratiques

Initiation au catalan Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Saint-Éloi Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

À l’occasion de La Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), devenez polyglotte !

En partenariat avec les bibliothèques Pôles de langues du réseau parisien et le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris (FICEP), les bibliothèques parisiennes vous invitent au « Jardin des Langues » dans le cadre de la Rentrée des Cultures.

La bibliothèque Saint-Eloi vous propose trois ateliers de découverte des langues et cultures catalanes, turques et allemandes.

Initiation au catalan, samedi 3 octobre à 15h

Avec l’aimable concours de l’Institut Ramon Llull

Bibliothèque Saint-Éloi 23 Rue du Colonel Rozanoff, 75012 Paris, France Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France +33153447030 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-saint-eloi-1725 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.saint-eloi@paris.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 53 44 70 30 »}]

Biblis en folie 2026

©Bibliothèques de la Ville de Paris