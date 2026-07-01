Initiation au courriel / e-Mail, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
jeudi 3 septembre 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Initiation au courriel / e-Mail Jeudi 3 septembre, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T10:00:00+02:00 – 2026-09-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T10:00:00+02:00 – 2026-09-03T12:00:00+02:00
Présentation
Découvrez comment créer et utiliser une adresse e-mail, gérer votre boite de réception, ajouter des pièce-jointes à vos courriels, reconnaître les messages frauduleux et explorer les différentes options proposées par votre service de messagerie.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. inclusionumerique martigues
EPN Martigues
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