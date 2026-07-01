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Initiation au courriel / e-Mail, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

jeudi 3 septembre 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues

Initiation au courriel / e-Mail, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Lieu
EPN - Médiathèque Louis Aragon
Adresse
Quai des Anglais, 13500, Martigues
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Sur inscription, gratuit

Initiation au courriel / e-Mail Jeudi 3 septembre, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T10:00:00+02:00 – 2026-09-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T10:00:00+02:00 – 2026-09-03T12:00:00+02:00

Présentation

Découvrez comment créer et utiliser une adresse e-mail, gérer votre boite de réception, ajouter des pièce-jointes à vos courriels, reconnaître les messages frauduleux et explorer les différentes options proposées par votre service de messagerie.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. inclusionumerique martigues

EPN Martigues

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